شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة بداية الأسبوع.. و"دبى" تخسر 5.45 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية صعوده للجلسة الرابعة على التوالى، وسط ارتفاع ملحوظ بأحجام التداول، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بينما تراجعت بورصة دبى بنسبة 2.36% وخسر رأس المال السوقى 5.45 مليار درهم، وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.56%

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط صعود 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 10.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4712.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحاً 17.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5060.53 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً 2.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4029.71 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.15%، خاسراً 5.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3926.82 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 81.9 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار كويتى عبر 4964 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.42%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "شركة مشاعر القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.70%، تليه شركة التمدين العقارية بنسبة 6.78%، ثم الشركة المتكاملة القابضة بنسبة 5.77%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.06% ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 14.43%، ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 11.65%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 2.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6752.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.49% خاسرا 266.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5670.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 278.7 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال، وارتفع 66 سهما، فيما تراجع 117 سهما.

وارتفعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.45%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.49%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.45%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.23%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.19%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.12%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.02%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.80%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.75%.

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وجاء سهم "باعظيم"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.47%، ثم سهم بترو رابغ بنسبة 9.02%، ثم سهم كيان السعودية بنسبة 6.51%، فيما جاء سهم "الدريس" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.55%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.88%، ثم سهم "سيسكو" بنسبة 4.79%.

بورصة دبى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.36% خاسراً 40.79 نقطة ليغلق عند مستوى 1682.08 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك، نتيجة إعلان بنكا دبي الإسلامي وأبوظبي التجاري، عن انكشافهما على أزمة مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية المتعثرة والتي تعتبر أكبر شركة صحية خاصة بدولة الإمارات المتحدة، بإجمالي 5.2 مليار درهم

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 291.1 مليون سهم محققة ما قيمته 227 مليون درهم من خلال تنفيذ 3148 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفض 19 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.81%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.85%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.58%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 2.78%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 13.08%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.46%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.94%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.92%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 16.4 مليون ورقة بقيمة 52.6 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.77%.

بورصة البحرين

تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% خاسراً 7.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1322.38 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.3 مليون سهم بقيمة 574.4 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 14.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 2.44%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.17% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.3%، مصرف السلام البحرين بنسبة 5.88%.

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 5.97% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 4%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.69%.