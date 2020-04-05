شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال محمد حسنى يدعم مبادرة الخليج 365 بـ150 طن أرز لمستشفيات الحجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجل الأعمال محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة شركة الشبة المصرية، دعمه لمبادرة الخليج 365 بعنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا، وذلك فى أول استجابة للمبادرة من رجال الأعمال والقطاع الخاص. وفى إطار الاستجابة، أعلن محمد عادل حسنى، تبرعه بـ150 طن أرز لمستشفيات الحجر الصحى، مضيفا أن دعم المبادرة يأتى فى إطار المسئولية المجتمعية للشركات، مؤكدا أن الشركة تقف خلف القيادة السياسية والدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا، وأن التاريخ لن ينسى دور المنظومة الطبية «الجيش الأبيض» ووزارة الصحة التى تسابق الزمن لمكافحة المرض الأخطر فى العصر الحديث. Advertisements وأشاد «حسنى»، بالإجراءات والقرارات التى اتخذتها الدولة لضمان حصول المصابين على الدعم والرعاية الطبية اللازمة والقرارات الحاسمة للحد من انتشار الفيروس ودعم القطاع الخاص للإجراءات الاحترازية ودوره المجتمعى فى الأزمة. وقال، إننا كقطاع خاص لدينا التزام تام بالحفاظ على العمالة وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لهم بجانب تفعيل الدور المهم للقطاع الخاص فى مجال المسئولية المجتمعية للشركات. واختتم قائلا:«نقف وراء القيادة السياسية فى كل الإجراءات التى تم اتخاذها لتجاوز الأزمة والوصول معا إلى بر الأمان والاستقرار بإذن الله».

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