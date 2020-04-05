تقرير خاص: هواوى تعلن عن تعاونها الاستراتيجى مع البنك التجارى الدولى “CIB”

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك فى مصر عن شراكتها الاستراتيجية مع البنك التجارى الدولى – مصر (CIB)– أكبر بنك قطاع خاص فى مصر – لتقديم تطبيقه CIB Mobile Banking”" على منصة AppGallery الخاصة بـ شركة هواوي، مما يجعله أول تطبيق مصرفى على منصة AppGallery من هواوى فى مصر.

يعد HUAWEI AppGallery واحدًا من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات فى العالم، وهو متوفر فى أكثر من 170 دولة / منطقة، وبه 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، كما يغطى كافة التطبيقات والخدمات المنتشرة والمتعارف عليها فى جميع انحاء العالم.

تولى هواوى اهتماماً خاصاً بحماية الخصوصية والأمن السيبرانى وتضعه على رأس أولوياتها خاصة فى منصة HUAWEI AppGallery، وذلك من خلال تطبيق أقصى سبل العزل وحماية بيانات المستخدمين الدقيقة وخصوصيتهم. فلن تتم معالجة المعلومات الشخصيّة الدقيقة - مثل بيانات الأمن والأمان - خارج أجهزة هواوى، مما يتيح للمستخدمين التحكم الكامل فى بياناتهم الشخصية بشكل أمن.

كما أن HUAWEI AppGallery يوفر لعملائه مختلف التطبيقات الضرورية ومتعددة الأغراض فى مختلف القطاعات لتمنحهم تجربة فريدة، ولذلك حرصت هواوى أن يكون القطاع المصرفى وخدماته فى مقدمة هذه التطبيقات، إيماناً بأهمية الدور الذى يلعبه فى دعم التحول الرقمى لإثراء مفهوم الشمول المالى.

وفى هذا السياق، علق السيد "بيك ين"، نائب رئيس هواوى مصر، قائلاً:"نحن فى هواوى ندرك جيدًا دور التكنولوجيا الهام فى مساعدة أفراد المجتمع وخدمتهم، وبالتالى فإننا حريصون دائمًا على تكثيف جهودنا نحو تطوير تقنياتنا من خلال الأجهزة والخدمات الذكية التى نقدمها. وفقًا لذلك، قدمنا مؤخرًا منصة AppGallery لتكون منصة تطبيقات وخدمات فعالة ومفيدة لجميع مستخدمى أجهزة هواوى الذكية، ونحن حريصون على توفير التطبيقات فى مختلف القطاعات التى تسهل حياة عملائنا، وخاصة القطاعات الرئيسية التى تدعم تعزيز الأداء الاقتصادى".

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وأشار: "نضيف اليوم تطبيقًا جديدًا بالتعاون مع أحد أفضل البنوك العاملة فى السوق المصرى وهو البنك التجارى الدولى – مصر (CIB). فنحن سعداء بهذه الخطوة التى تدعم التحول الرقمى وتأتى متماشية مع رؤية مصر 2030 لدعم الشمول المالي، وذلك لتعزيز وتدعيم الطريق نحو الاقتصاد المستدام"، وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر علامة فارقة جديدة فى استراتيجية منصة هواوى AppGallery للحفاظ- على القطاعات الحيوية المختلفة على منصتها التى تهدف إلى تقديم تجربة فريدة لجميع المستخدمين.

ومن جانبه نوه محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذى للعمليات فى البنك التجارى الدولى – مصر (CIB): "يفخر البنك التجارى الدولي-أكبر بنوك القطاع الخاص فى مصر، بريادته فى الخدمات البنكية الإلكترونية، المستمرة على مدار السنوات من خلال تبّنى أحدث التقنيات التكنولوجية عالميًا وتقديم باقة مبتكرة من الخدمات الإلكترونية المصرفية التى تُحدث تغييراً جذرياُ للنمط التقليدى للمعاملات المصرفية اليومية تتمحور حول العملاء واحتياجاتهم و استحداث خدمات جديدة تؤدى إلى الانتشار السريع للخدمات البنكية والوصول لأكبر عدد من الأفراد فى المجتمع وبالتالى المساهمة الفعّالة لتحقيق الشمول المالى وأضاف ان تطبيق CIB وMobile Banking يعد واحدا من أكثر التطبيقات من حيث عدد مرات التحميل ومن بين التطبيقات المالية الأعلى تقييمًا فى السوق- كما يلقى إقبالا كبيرا من عملاء CIB للاستخدام والاعتماد عليه فى أداء معاملاتهم المالية وأوضح أن ارتفاع نسب التفعيل يشير إلى أن الموبايل البنكى يلقى اقبالا واسعا لسهولة الاستخدام وتواجد الموبايل بشكل دائم مع العملاء وقدرته على تلبية العديد من الخدمات المصرفية للعملاء دون الذهاب لفروع البنك".

وأشار: "نحن فى البنك التجارى الدولى – مصر (CIB) متحمسون لشراكتنا الاستراتيجية مع شركة هواوى لإضافة تطبيقنا على منصة HUAWEI AppGallery. فأن HUAWEI AppGallery هى واحدة من أفضل منصات التطبيقات التى يعتمد عليها المستخدمون، لأنها تمتلك فئات متعددة من التطبيقات، وهى أكثر أمانًا وثقة ضد التهديد السيبرانى الذى يقوم بكشف بيانات المستخدمين."

وأضاف فرج: "نرى أن التحول الرقمى فى القطاع المصرفى هو أحد أهم الركائز التى يجب دعمها، لأنه السبب الرئيسى لفعالية الشمول المالي. من خلال التطبيق نستطيع ان نمنح العملاء تجربة بسيطة، وموثوقة، وممتعة، تتضمن النصيحة والدعم المناسبين بغض النظر عن الزمان والمكان وكيف يتعاملون مع البنك. فنحن على ثقة من أن وجودنا على منصة Huawei AppGallery سيمكننا من زيادة قاعدة عملائنا وسيمنحهم تجربة فريدة خاصة فيما يتعلق بسهولة الاستخدام فى أى مكان وفى أى وقت لإجراء المعاملات المصرفية اللازمة".

يعد تطبيق CIB Mobile Banking من التطبيقات المصرفية الشهيرة وتم ترشيحه باستمرار من قبل القطاع المصرفي، كواحد من أكثر التطبيقات التى تم تحميلها، يقدم التطبيق تجربة مُحسنة للمستخدم، من حيث سلاستها ومتعة التجربة المصرفية التى يعيشها المستخدم، والمميزات المضافة مثل: تسجيل الدخول ببصمة الإصبع، وخدمة التسجيل من على التطبيق، وإدارة المستفيدين، وعرض الصناديق الاستثمارية التى لها تأثير كبير فى تلبية احتياجات العملاء وتسهيل انتقالهم إلى المنصات الرقمية، مما يتيح للعملاء استخدام هواتفهم الذكية لمراقبة شؤونهم المالية وإجراء المعاملات فى أى مكان وفى أى وقت، دون الحاجة إلى استخدام أجهزة الكمبيوتر.

الجدير بالذكر أن منصة AppGallery هو متجر التطبيقات الرسمى من هواوى لنظام تشغيل Android، فهو يوفر حماية شاملة 360° protection، ويضمن أن جميع التطبيقات موثوقة وآمنة، وان خصوصية البيانات معتمدة وفقًا للمعايير الدولية. توفر المنصة تجربة رائعة وسلسة عبر هواتف هواوي، والأجهزة اللوحية، والشاشات الذكية، والأجهزة القابلة للارتداء، وأجهزة الواقع الافتراضي، والمزيد بفضل إمكانية استخدام طريقة واحدة لتعريف هوية المستخدم لجميع الأجهزة وأكثر.