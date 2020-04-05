انكشاف البنوك على «إن إم سي» يعمّق جراح الأسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

رضخت الأسهم المحلية لعمليات بيع جديدة، اليوم الأحد، هوت بمؤشرات سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو منحدر جديد، في ظل الضغوط القوية من القيادية في البنوك بالدرجة الأولى إلى جانب العقار والاتصالات.

وانخفض عدد من أسهم البنوك قرب الحد الأقصى المسموح بالنزول مثل «دبي الإسلامي» بنزوله 4.77%، و«الإمارات دبي الوطني»، 4.92% و«أبوظبي التجاري» 3.83%، و«أبوظبي الإسلامي» 4.94%، علماً بأن هذه البنوك أعلنت انكشافها على مجموعة «إن إم سي للرعاية الصحية».

كما انخفض «أبوظبي الأول» 3.3%، على الرغم من انكشاف محدود و«غير ممول» على «إن إم سي» بـ3 ملايين درهم.

و قامت العديد من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم في الإمارات، بالإفصاح عن انكشافاتها وتعاملاتها مع شركة «إن إم سي» للرعاية الصحية (إن إم سي هيلث)، أو أي من الشركات الشقيقة أو التابعة لها، بما في ذلك شركتا «فينابلر» و«الإمارات العربية المتحدة للصرافة».

8.5 مليار درهم

ووصل حجم انكشاف حوالي 15 بنكاً ومجموعة مصرفية في الإمارات على «إن إم سي» وشقيقاتها، إلى حوالي 8.5 مليار درهم، أهمها بقيمة 4.2 مليار درهم لمجموعة بنك أبوظبي التجاري فيما وصل انكشاف «دبي الإسلامي» و«نور بنك»، على «إن إم سي للرعاية الصحية» إلى 1.98 مليار درهم.

وأعلن مصرف «أبوظبي الإسلامي» عن تقديم تسهيلات تمويلية بما يعادل 1.1 مليار درهم، إلى «إن إم سي للرعاية الصحية»، من جانبه، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن انكشاف مباشر بمبلغ 747.34 مليون درهم، بما في ذلك انكشاف مباشر مبلغ 676.46 مليون درهم للإمارات الإسلامي.

وبلغت الانكشافات مستويات أقل منها 289 مليوناً لبنك الفجيرة الوطني و151.88 مليون درهم لمصرف عجمان و135.4 مليون للبنك العربي المتحد، و161.8 مليون لمصرف السلام البحرين، و110.3 مليون درهم للمصرف الخليجي التجاري.

وسجلت بنوك أخرى مستويات أقل من 50 مليون درهم ومنها باكشافات غير ممولة أو مجرد ضمانات مغطاة، وضمت القائمة «أبوظبي الأول» و«أم القيوين الوطني» و«الشارقة الإسلامي» و«المشرق».

سيولة التداولات

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واجتذبت الأسهم في جلسة مطلع الأسبوع سيولة إجمالية بقيمة 322.4 مليون، منها 227 مليوناً في دبي، و95.4 مليون في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 343.15 مليون سهم، 291.15 مليون في دبي، و52 مليوناً في أبوظبي. وجرى تداول أسهم 57 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 34 شركة، وجاء ذلك من خلال 4585 صفقة.

سوق دبي المالي

هبط مؤشر سوق دبي المالي 2.36% إلى مستوى 1682 نقطة، متأثراً بالنزول الجماعي للمؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاع النقل.

وهبط البنوك أكثر من 4% بهبوط «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني». كما هبط العقار 1.7% بهبوط «إعمار العقارية» 1.37%، و«إعمار للتطوير» 4.56%، و«إعمار مولز» 3.5%، و«داماك» 0.21%، و«ديار» 1.86%، فيما ارتفع «أرابتك» 3.34%، و«الاتحاد العقارية» 3.31%.

وانخفض الاستثمار 0.6% بانخفاض «سوق دبي المالي» 2.19%، و«شعاع كابيتال» 4.9%، فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير. وعلى العكس، ارتفع النقل 2.78% بارتفاع «العربية للطيران» 3.44%، و«أرامكس» 2.14%، و«الخليج للملاحة» 3.4%.

سوق أبوظبي

من جهته، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.18% عند مستوى 3676.46 نقطة، متأثراً بنزول أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة. وهبط البنوك 3.1% بهبوط «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الإسلامي». ونزل العقار 4.5% بنزول «الدار» 4.67%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.51%. كما هبط الاتصالات 1.28% بنزول «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع الاستثمار 0.15% بتراجع «إشراق» 0.49%، و«الواحة كابيتال» 0.63%، فيما استقر «العالمية القابضة» من دون تغيير.

وعلى العكس ارتفع الطاقة 1.05% بارتفاع «طاقة» 5.18%، و«أدنوك للتوزيع» 0.71%، و«دانة غاز» 0.18%.