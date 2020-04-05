تمويلات الأعمال الصغيرة في أمريكا قد تتجاوز 350 مليار دولار



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت شركات أمريكية صغيرة ومتوسطة يوم الجمعة الماضي بطلبات للحصول على قروض مدعومة حكومياً بلغت قيمتها أكثر من 5,4 مليار دولار، وفق إدارة الرئيس دونالد ترامب، مع دخول بند أساسي من خطة الإنقاذ لمواجهة تداعيات أزمة كورونا في الولايات المتحدة حيز التنفيذ.

وأعلنت رئيسة هيئة الأعمال الصغيرة الفيدرالية جوفيتا كارانزا الجمعة على تويتر أن 17,503 شركة تملك 500 موظف أو أقل قد تقدمت بطلبات من خلال المصارف المحلية للحصول على قروض بنحو 5,4 مليار دولار.

وكان الجمعة اليوم الأول لبدء التقدم بالطلبات للحصول على المال المخصص في جزء كبير منه لمساعدة الشركات على دفع رواتب موظفيها.

وتشكل هذه القروض التي قد تصل قيمتها الإجمالية إلى 350 مليار دولار، جزءاً أساسياً من خطة الإنقاذ بقيمة 2,2 تريليون دولار التي صادق عليها الكونجرس ووقعها ترامب في 27 آذار/مارس.

والشركات التي تحصل على قروض دون أن تطرد موظفيها أو تعيد توظيف من قامت بتسريحهم ستتمكن لاحقاً من إسقاط ديونها.

ويهدف هذا التمويل إلى تقديم العون لمئات الآلاف من المطاعم وصالونات التزيين وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث تتمكن من دفع إيجاراتها وأجورها لمدة ثمانية أسابيع، ما يتيح لها الإبقاء على مستخدميها خلال فترة الإغلاق.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين لـ«فوكس بيزنس»: «إذا استنفذنا الأموال علينا العودة إلى الكونغرس للحصول على المزيد»، مضيفاً أن هذا «برنامج عظيم جداً مدعوم من الديمقراطيين والجمهوريين».

والجمعة تم تقديم معظم الطلبات إلى المصارف المحلية. وأشارت بعض المصارف الأمريكية الكبيرة مثل «جاي بي مورغان» إلى صعوبات واجهتها في تنفيذ البرنامج، وقالت إنها بانتظار إرشادات الحكومة، لكن منوتشين أوضح أنه يتواصل مع كبار الرؤساء التنفيذيين للمصارف من أجل تذليل العقبات.

وأضاف أن التحويلات المالية للأسر ستبدأ في غضون أسبوعين وليس ثلاثة كما كان مقرراً سابقاً. ويمكن لعائلة مكونة من أربعة أفراد تلقي ما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار في إطار حزمة التحفيز الأكبر.

وبدأت آثار أزمة كورونا في الولايات المتحدة تتكشف في آذار/مارس، حين أظهرت المؤشرات خسارة نحو 700 ألف وظيفة وارتفاع معدل البطالة إلى 4,4%. (أ ف ب)