دوائر أبوظبي توفر المواد الغذائية للمنازل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، ومركز النقل المتكامل، ومجموعة أغذية، مبادرة لتأمين احتياجات سكان إمارة أبوظبي من مواطنين ومقيمين من السلع الاستهلاكية، وخاصة المواد الغذائية، وتوصيلها إلى منازلهم دون الحاجة إلى عناء الخروج والشراء من منافذ البيع المختلفة.

وأكدت اقتصادية أبوظبي أن المبادرة تترجم في الوقت ذاته مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، «الغذاء والدواء خط أحمر ولا تشيلون همّ أبداً».

وتتضمن المبادرة توفير خدمتين رئيسيتين: الأولى هي توفير وتأمين السلع الضرورية والرئيسية من خلال زيادة أعداد منافذ البيع كي تنتشر في كافة مدن ومناطق الإمارة، بحيث تقوم شركة أغذية بفتح المزيد من منافذها بالتنسيق مع دائرة البلديات والنقل لتسهيل خيارات شراء المستهلكين من أقرب منفذ لهم.

ووجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في تعميم إلى مالكي ومديري الرخص التجارية على مستوى إمارة أبوظبي بضرورة الترتيب على موردي ومصنعي المواد الغذائية بالجملة والمخابز في إمارة أبوظبي للموزعين ومنافذ البيع التواصل مع أصحاب المزارع ومنتجي اللحوم ومربي المواشي والدواجن وصيادي الأسماك المحليين في الإمارة بهدف وضع برنامج مشتريات شهري للتزود منهم بالأولوية عمن سواهم، وذلك ضمن مستويات الجودة المعتمدة.