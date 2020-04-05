شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: انتظام المرحلة الثانية لصرف المعاشات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، انتظام سير أولى أيام المرحلة الثانية لصرف معاشات شهر أبريل عبر مكاتب البريد في جميع المكاتب على مستوى الجمهورية والمخصصة لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ حيث تواصل الوزير مع عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد للاطمئنان على تلقي المواطنين الخدمة على مدار اليوم دون تكدس في إطار الخطة التي تم وضعها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بمكاتب البريد علي مستوي الجمهورية؛ ووفقاً لآلية وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بتقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام لتقليل أعداد المترددين على منافذ الصرف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

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هذا ولقد أعلنت الهيئة القومية للبريد عن عدد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان توفير مسافات امنة بين المواطنين وعدم ازدحام المواطنين أثناء تلقي خدمة صرف المعاشات عبر 4000 مكتب منتشرين على مستوى الجمهورية؛ حيث تم مد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو ٢٠٠٠ مكتب بريد منتشرين على مستوي الجمهورية لفترة مسائية والتي تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتي الثالثة عصراً، بالإضافة الى التنسيق مع وزارات التربية والتعليم والتنمية المحلية والشباب والرياضة لتخصيص نحو 433 مدرسة و 126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات في المحافظات الى جانب مكاتب البريد.

ولقد بدأت الهيئة القومية للبريد في صرف معاشات شهر أبريل لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل في أيام 1 و2 و4 أبريل، كما بدأت اليوم وحتى 7 أبريل في تسليم الشريحة التالية لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه؛ في حين سيتم صرف معاشات من يتقاضون أكثر من 2000 جنيه يومي 8 و 9 إبريل.