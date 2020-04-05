شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أبو غالى يدعم مبادرة الخليج 365 بتوريد مكرونة ريجينا لمستشفيات العزل شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رجل الأعمال كريم أبو غالى رئيس مجلس إدارة شركة ريجينا الغذائية، دعمه لمبادرة الخليج 365 بعنوان "ادعم الجيش الأبيض"، تقديرًا لدور الأطباء وهيئات التمريض بالمستشفيات فى مختلف محافظات الجمهورية، فى مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، المعروف علميًا باسم "كوفيد – 19"، والإجراءات الخاصة التى يقوم بها الأطباء وهيئات التمريض ومقدمو الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا، وذلك فى أول استجابة للمبادرة من رجال الأعمال والقطاع الخاص. وفى إطار الاستجابة، أعلن كريم أبو غالى، تحمل توريد منتجات مكرونة لمستفشيات العزل الصحى ، المخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا لمدة شهر مجانا، مثمنا دور الأطباء وهيئات التمريض فى مواجهة الفيروس المميت، وأن قراره ليس تبرعا، وإنما رسالة منه لتقدير دور هؤلاء الأبطال فى علاج المصابين بالفيروس ومنع انتشاره. Advertisements وحددت وزارة الصحة نحو 25 مستشفى لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وتم تشغيل نحو 9 مستشفيات وهى النجيلة بمطروح، أبوخليفة بالإسماعلية، العجوزة بالجيزة، 15 مايو بالقاهرة، إسنا بالأقصر، قها بالقليوبية، الصداقة بأسوان، تمي الأمديد بالدقهلية، العجمي بالإسكندرية.

مبادرة الخليج 365 - ادعم الجيش الأبيض

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