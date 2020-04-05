شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تخصص أرقاما للتواصل مع غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة بشأن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت وزارة البترول والثروة للمعدنية وسائل اتصال بغرف الطوارئ الرئيسية بالوزارة، حيث تضمنت أرقام هواتف أرضية وفاكس و"واتس اب" وبريد إلكترونى، وذلك فى إطار إجراءات التواصل للإبلاغ الفورى عن أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بمواقع البترول واعتبرت الوزارة أن هذا الموضوع هام وعاجل للغاية وأخطرت به الشركات .

وتم تخصيص الأرقام التالية: 26711424، 26711425، 26711426، كما تم تخصيص فاكس رقم 26711431، ورقم اتساب 0109318201، والإيميل [email protected]

وخاطبت وزارة البترول والثروة المعدنية، شركات القطاع "قطاع عام، مشترك، استثماري" بضرورة تشديد الإجراءات من حيث النظافة وقياس الحرارة ومتابعة الإجازات وحالات العزل للمشتبه فى إصابتهم والالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية الصادرة والإبلاغ الفورى عن أى حالات إصابة ومتابعة الموقف مع التأكيد على ذلك حيث أن تنفيذ هذه الإجراءات والالتزام بها مسئولية إدارة كل شركة.

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وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، قرار لجميع شركات القطاع "قطاع عام، مشترك، استثماري" يفيد بضرورة الكشف على عمال الشركات قبل السفر إلى المواقع البترولية سواء كان السفر عن طريق الأتوبيسات أو الطائرات، وذلك بالقاهرة حرصا على عدم وصول أى منهم إلى المواقع وهم فى حالة الاشتباه بالإصابة أو الإصابة بالفعل وكذلك الاستمرار فى إجراءات الكشف قبل ترددهم للمواقع، وجاء ذلك القرار فى ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد أصدرت مجموعة من الإجراءات التنظيمية خلال فترة حظر التجوال والتى تتضمن تعديل مواعيد العمل الرسمية بالمقار الإدارية على أن تصبح من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع عدم السماح بالاستمرار بالعمل بعد هذه المواعيد إلا فى حالات الضرورة القصوى يكون الانصراف قبل الساعة الخامسة مساء.

كما تضمنت الإجراءات أيضا تخفيض عدد العاملين بالمقار الإدارية فى حدود أقل عدد ممكن على أن يكون مقتصر فقط على مجموعة العمل اللازمة لتسيير الأعمال وفيما يتعلق بالعاملين بالمراكز الرئيسية المقيمين بالمحافظات إعفائهم من العمل خلال فترة حظر التجوال.

وأيضا الالتزام بتعديل مواعيد بداية ونهاية الورادى بالمواقع الإنتاجية بحقول البترول والمستودعات بما يتناسب مع مواعيد حظر التجوال مع مراعاة تغيير موعد السفر "الذهاب والعودة" العاملين بالحقول بما لا يخالف مواعيد حظر التجوال.