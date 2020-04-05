شكرا لقرائتكم خبر عن وزير نفط العراق: أى اتفاق جديد يتطلب دعم منتجين رئيسيين خارج أوبك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وزارة النفط العراقية عن الوزير ثامر الغضبان قوله في بيان اليوم الأحد، إنه متفائل حيال التوصل إلى اتفاق جديد لخفض المعروض بعد محادثات هاتفية مع بعض نظرائه في أوبك.
وأضاف الغضبان أن أي اتفاق جديد يتطلب الدعم من منتجين رئيسيين من خارج تحالف أوبك+ مثل الولايات المتحدة وكندا والنرويج.
وأرجأت أوبك وروسيا اجتماعا لمناقشة تخفيضات إنتاج النفط حتى التاسع من أبريل الجاري مع اشتداد الخلاف بين موسكو والرياض بخصوص من يتحمل منهما مسؤولية انخفاض أسعار الخام.
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