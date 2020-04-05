شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد: انتظام صرف المعاشات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسؤول بالهيئة القومية للبريد، على انتظام عمليات صرف المعاشات للمستحقين بجميع المكاتب والإدارات التعليمية بجميع المحافظات، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات وقائية بإتاحة مسافات لمواجهة أي ازدحام إلي جانب تسهيل حصول المستفيدين على معاشاتهم.

بدأت الهيئة القومية للبريد، اليوم، الأحد صرف المعاشات التى تزيد عن 1000 جنيه إلى 2000 جنيه للمستحقين، وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات.

ويتم صرف المعاشات فى نحو 433 مدرسة و126 مركز شباب وساحات كمنافذ لصرف المعاشات فى المحافظات بجانب مكاتب البريد.

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وانتهت الهيئة أمس السبت من صرف المعاشات الأقل من 1000 جنيه والتى كانت قد بدأت يوم الأربعاء الماضى، أما صرف المعاشات لمن يزيد عن 1000 إلي 2000 جنيه فى الأحد والإثنين والثلاثاء 5 و 6 و7 أبريل، والأكثر من 2000 جنيه الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل أما من لم يصرف فى مواعيده المحددة يمكنه صرف المعاش يوم الأحد 12 أبريل.

وكانت الهيئة قد طالبت المواطنين بالحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب الهيئة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أثناء تأدية الخدمات، لمنع أى تكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك وفقا لما أكدته مصادر بالهيئة لـ"الخليج 365".



صرف المعاشات



صرف معاشات



إجراءات وقائية بالبريد