شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: محافظ المركزى الكويتى يقول لا خوف على الدينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل اليوم الأحد إن متوسط نسب كفاية رأس المال في البنوك الكويتية يفوق 18% وإنه "لا خوف" على الدينار الكويتي.

وقال المحافظ في مقابلة مع قناة العربية إن بوسع البنوك مواصلة صرف توزيعات 2019 رغم الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب إجراءات مواجهة وباء كورونا.

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وأعلن الهاشل الخميس أنه أصدر تعليمات تتضمن خفض المتطلبات الرقابية للبنوك في ظل أزمة فيروس كورونا، بما يتضمن تخفيض متطلبات كفاية رأس المال ومعايير السيولة.

وقال الهاشل اليوم إن الوضع يخضع لمراقبة وثيقة من بنك الكويت المركزي على أساس يومي، ومن الممكن التدخل عند الضرورة.

وأشار إلى أن من السابق لأوانه مطالبة البنوك الكويتية بعدم صرف توزيعات أرباح هذا العام، وأنه لا حاجة لمثل هذا القرار بعد.