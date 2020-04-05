شكرا لقرائتكم خبر عن إنترفاكس: الكرملين يقول روسيا ملتزمة بمحادثات نفطية بناءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأحد إن روسيا تريد محادثات بناءة بخصوص الوضع في سوق النفط ولا ترى بديلا للحوار.

وقال بيسكوف "لم تكن روسيا تحبذ فسخ اتفاق أوبك+ الرئيس (فلاديمير) بوتين وروسيا ملتزمان بعملية تفاوض بناءة، لا بديل عنها لتحقيق الاستقرار بسوق الطاقة العالمية."