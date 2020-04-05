الاقتصاد

المصرية للاتصالات تنشر سيارات المبيعات المتنقلة بجميع المحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد العزب رئيس قطاع الاعلام والعلاقات العامة فى الشركة المصرية للاتصالات، لليوم السابع، أن الشركة دفعت بالعديد من سيارات المبيعات المتنقلة على مستوى محافظات الجمهورية للتيسير على عملائها وتقديم كافة الخدمات التي تقدمها الشركة، موضحا أنه تم الدفع بتلك السيارات أيضا أمام السنترالات ومراكزالبيع لمواجهة أي ازدحام وتخفيف الضغط على السنترالات إلي جانب تسهيل حصول العملاء على الخدمات.

 

 


سيارات المبيعات المتنقلة

 

وأضاف أن المصرية للاتصالات ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس ومنع انتشاره ومن ثم تعمل الشركة جاهدة على منع أي زحام أو تكدس علي فروع الشركة الي جانب إتاحة منتجاتها وخدماتها عبر التطبيقات والموقع الاليكتروني للشركة بالإضافة الي التعليمات الوقائية للموظفين والعملاء والتعقيم المستمر لكافة فروع ومراكز البيع والسنترالات التابعة للشركة، وكذا اطلاق العديد من الخدمات والمبادرات والمنتجات الجديدة التي تساهم في التيسير على المواطنين في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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وأضاف رئيس قطاع الاعلام أن المصرية للاتصالات ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ومن ثم تعمل الشركة جاهدة على منع أي زحام أو تكدس علي فروع الشركة الي جانب إتاحة منتجاتها وخدماتها عبر التطبيقات والموقع الاليكتروني للشركة بالإضافة الي التعليمات الوقائية للموظفين والعملاء والتعقيم المستمر لكافة فروع ومراكز البيع والسنترالات التابعة للشركة، وكذا اطلاق العديد من الخدمات والمبادرات والمنتجات الجديدة التي تساهم في التيسير على المواطنين في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

 

كان العذب قد أكد عبر صفحته الرسمية فيس بوك للتواصل الاجتماعى إن الشركة مستمرة في تقديم خدماتها واتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتوفير مكان آمن للعملاء والموظفين من أجل سلامتهم. 

 

ويشهد حجم الإشتراكات فى التليفون الأرضى والإنترنت الثابت الذى تستحوذ المصرية للاتصالات علي 85% من حصته السوقية زيادة مطردة للغاية بسبب حاجة المواطنين للعمل و التعليم للوقاية من .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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