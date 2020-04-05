شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تخاطب الشركات بالإبلاغ الفوري عن أي حالات إصابة بكورونا وتشديد إجراءات النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطبت وزارة البترول والثروة المعدنية، شركات القطاع" قطاع عام، مشترك، استثماري " بضرورة تشديد الإجراءات من حيث النظافة و قياس الحرارة ومتابعة الإجازات وحالات العزل للمشتبه في إصابتهم والإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية الصادرة والابلاغ الفوري عن أي حالات إصابة ومتابعة الموقف مع التأكيد على ذلك حيث أن تنفيذ هذه الإجراءات والألتزام بها مسئولية إدارة كل شركة.

وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنيه، اليوم، قرار لجميع شركات القطاع "قطاع عام، مشترك، إستثملري" يفيد بضرورة الكشف على عمال الشركات قبل السفر إلى المواقع البترولية سواء كان السفر عن طريق الأتوبيسات أو الطائرات وذلك بالقاهره حرصا على عدم وصول أي منهم إلى المواقع وهم في حالة الاشتباه بالإصابة أو الإصابة بالفعل وكذلك الاستمرار في إجراءات الكشف قبل ترددهم للمواقع، وجاء ذلك القرار في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وكانت الهيئة العامة للبترول قد أصدرت مجموعة من الإجراءات التنظيمية خلال فترة حظر التجوال والتي تتضمن تعديل مواعيد العمل الرسمية بالمقار الإدارية على أن تصبح من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا مع عدم السماح بالاستمرار بالعمل بعد هذه المواعيد إلا في حالات الضرورة القصوى يكون الانصراف قبل الساعة الخامسة مساء.

كما تضمنت الإجراءات أيضا تخفيض عدد العاملين بالمقار الإدارية في حدود أقل عدد ممكن على أن يكون مقتصر فقط علي مجموعة العمل اللازمة لتسيير الأعمال وفيما يتعلق بالعاملين بالمراكز الرئيسية المقيمين بالمحافظات إعفائهم من العمل خلال فترة حظر التجوال.

وأيضا الالتزام بتعديل مواعيد بداية ونهاية الورادي بالمواقع الإنتاجية بحقول البترول والمستودعات بما يتناسب مع مواعيد حظر التجوال مع مراعاة تغيير موعد السفر "الذهاب والعودة" العاملين بالحقول بما لا يخالف مواعيد حظر التجوال.