شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.04% رابحا 2.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6752.19 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 4.49% خاسرا 266.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5670.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 278.7 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال، وارتفع 66 سهما، فيما تراجع 117 سهما.

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وارتفعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.45%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.49%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.96%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.46%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.45%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.23%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.19%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.12%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.02%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.80%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.75%.

وجاء سهم "باعظيم"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 9.47%، ثم سهم بترو رابغ بنسبة 9.02%، ثم سهم كيان السعودية بنسبة 6.51%، فيما جاء سهم "الدريس" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 6.55%، ثم سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.88%، ثم سهم "سيسكو" بنسبة 4.79%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تعيين مارك أ.واينبرغر عضوا مستقلا فى مجلس إدارة الشركة، بدلا من أندرو اف.اجى قولد، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء، وسيكمل فى دورة المجلس الحالية، والتى سوف تستمر إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقا لأحكام النظام الأساسى للشركة.