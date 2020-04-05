شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 2.36% بختام التعاملات بضغوط هبوط 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.36% خاسراً 40.79 نقطة ليغلق عند مستوى 1682.08 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك، نتيجة إعلان بنكا دبي الإسلامي وأبوظبي التجاري، عن انكشافهما على أزمة مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية المتعثرة والتي تعتبر أكبر شركة صحية خاصة بدولة الإمارات المتحدة، بإجمالي 5.2 مليار درهم

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 291.1 مليون سهم محققة ما قيمته 227 مليون درهم من خلال تنفيذ 3148 صفقة لعدد 34 سهما، وارتفع 12 سهما، فيما انخفض 19 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.08%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 3.81%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.85%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.70%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.86%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.77%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.58%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 2.78%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 13.08%، ثم سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 4.46%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.94%، ثم سهم بنك الإمارات دبى الوطنى بنسبة 4.92%، فيما تصدر سهم بنك دبى الإسلامى قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 16.4 مليون ورقة بقيمة 52.6 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.77%.

وفى سياق متصل أعلنت شركات دريك أند سكل إنترناشيونال، مجموعة جى اف اتش المالية، بنك الإمارات للاستثمار، الأسمنت الوطنية، مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، بى اتش مباشر، المدينة للتمويل والاستثمار، دبى للاستثمار، أنه ليس لديها انكشاف على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة finablr.

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بينما أكدت شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، أن هناك علاقة تعاقدية مع مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية، بصفتها أحد مقدمى خدمات الرعاية الصحية ولم يترتب على هذه العلاقة أى التزامات مالية لصالح الشركة، كما أنها لا ترتبط بالشركات التابعة أو الشقيقية للمجموعة بأى علاقة من أى نوع.

وكشفت مجموعة "إن إم سي" في وقت سابق عن ديون وصلت إلى نحو 6.6 مليار دولار، وخلال الشهر الماضي، قالت شركة إن.إم.سي.هيلث إنها رصدت ديوناً تتجاوز قيمتها 2.7 مليار دولار، وهي ديون لم يُكشف عنها لمجلس الإدارة من قبل.

وشركة "إن إم سي للرعاية الصحية" مقرها الإمارات ومدرجة في سوق لندن منذ عام 2012، وتعمل شركة إن إم سي للرعاية الصحية في 19 دولة منهم المملكة العربية السعودية.