شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس دمياط الجديدة: تركيب لوحات إرشادية بشوارع المدينة للتحذير من مخاطر كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم تركيب بعض اللوحات الإرشادية فى أكبر شوارع وميادين مدينة دمياط الجديدة، للتحذير من مخاطر فيروس"كوروناالمستجد"، مكتوب عليها طرق العناية والتدابير الوقائية والإحترازية من مخاطر الفيروس، وأساليب التعامل الطبية والشخصية للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.

وأكد رئيس الجهاز إستمرار إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة في حملات تطهير وتعقيم الشوارع وموقف سيارات المدينة والأسواق التجارية، والمؤسسات العامة بالمدينة حفاظا علي صحة وسلامة سكان المدينة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد covid-19 التي اتخذتها الدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقرارات الصادرة عن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

كان المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، قد أكد أن إدارة الأمن بالجهاز قامت وبالتنسبق الكامل مع مديرية أمن دمياط بإغلاق شاطئ مدينة دمياط الجديدة أمام سكان المدينة ورواد الشاطئ لمنع التجمعات ومواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تفعيلا للقرار المتخذ بإغلاق الشاطيء اعتبارا من السبت الماضي وحتي إشعار آخر للحفاظ علي صحة سكان المدينة.

وناشد المهندس محمد رجب، سكان المدينة بالتزام المنازل خلال تلك الفترة لحماية أنفسهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى لمنع التجمعات والحد من إنتشار الفيروس ولتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

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وفي ذات السياق أكد رئيس الجهاز مواصلة إدارتي التنمية والأمن بالجهاز بالإشتراك مع شرطة التعمير وبالتنسيق مع قسم شرطة مدينة دمياط الجديدة شن الحملات المكبرة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات الصادرة بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، شدد المهندس محمد رجب، علي إدارة التنمية بالجهاز وشركات النظافة العاملة بالمدينة الاستمرار فى حملات تطهير وتعقيم الشوارع والمؤسسات العامة بالمدينة، حفاظا علي صحة وسلامة سكان المدينة والمترددين عليها.