شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: المصاب بكورونا فى شركة النقل والهندسة كان مريضا فى بيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن المريض الذى ثبت إصابته بفيروس كورونا بشركة النقل والهندسة بالاسكندرية، كان مريضا لمدة أسبوعين فى بيته، ولم يكن فى العمل بمصانع شركة النقل والهندسة احدى الشركات التابعة .

وقررت مديرية الصحة بالإسكندرية، غلق شركة النقل والهندسة، لمدة 14 يومًا، بعد وجود حالة مصابة بفيروس كورونا، لأحد العاملين بالشركة على أن يدخل كل العاملين بالشركة في حجر صحي داخل منازلهم خلال تلك الفترة.

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وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أن المريض جاء للكشف فى عيادة الشركة، وكل من خالطهم فقط 10 أفراد، حيث إن العيادة فى مكان منفصل عن المصانع، لافتا إلى أنه بناء على رغبة الجهات الصحية منحنا كل العاملين رغم عدم مخالطتهم المريض اجازة 14 يوما للتأكد من عدم اصابتهم .

وأوضح أن الشركة أوقفت مصانعها لحين عودة العاملين مع تحمل كافة الأعباء المترتبة على ذلك .

من الجدير بالذكر، أنه تتم دراسة إنشاء مصنع اطارات جديد لشركة النقل والهندسة بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع، وفق أحدث تكنولوجيا، وذلك في ضوء مساعي الهيئة لإنشاء مصنع لإنتاج الإطارات بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة، وكذلك جهود الوزارة لإعادة هيكلة شركة النقل والهندسة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وإنشاء مصنع جديد لها بمنطقة العامرية بالإسكندرية.