شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: مستمرون فى اتخاذ إجراءات وقائية لحماية العملاء والموظفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد العزب رئيس قطاع الاعلام والعلاقات العامة فى الشركة المصرية للاتصالات، عبر صفحته الرسمية فيس بوك للتواصل الاجتماعى إن الشركة مستمرة في تقديم خدماتنا واتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتوفير مكان آمن للعملاء والموظفين من أجل سلامتهم.

كان مسؤول بالشركة قد أكد لليوم السابع، أن الشركة دفعت بالعديد من سيارات المبيعات المتنقلة على مستوى محافظات الجمهورية للتيسير على عملائها وتقديم كافة الخدمات التي تقدمها الشركة، موضحا أنه تم الدفع بتلك السيارات أيضا أمام السنترالات ومراكزالبيع لمواجهة أي ازدحام وتخفيف الضغط على السنترالات إلي جانب تسهيل حصول العملاء على الخدمات.

وأضاف المصدر أن المصرية للاتصالات ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ومن ثم تعمل الشركة جاهدة على منع أي زحام أو تكدس علي فروع الشركة الي جانب إتاحة منتجاتها وخدماتها عبر التطبيقات والموقع الاليكتروني للشركة بالإضافة الي التعليمات الوقائية للموظفين والعملاء والتعقيم المستمر لكافة فروع ومراكز البيع والسنترالات التابعة للشركة، وكذا اطلاق العديد من الخدمات والمبادرات والمنتجات الجديدة التي تساهم في التيسير على المواطنين في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

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ويشهد حجم الإشتراكات فى التليفون الأرضى و الإنترنت الثابت الذى تستحوذ المصرية للاتصالات علي 85% من حصته السوقية زيادة مطردة للغاية بسبب حاجة المواطنين للعمل و التعليم للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر أن المصرية للاتصالات ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ومن ثم تعمل الشركة جاهدة على منع أي زحام أو تكدس علي فروع الشركة الي جانب إتاحة منتجاتها وخدماتها عبر التطبيقات والموقع الاليكتروني للشركة بالإضافة الي التعليمات الوقائية للموظفين والعملاء والتعقيم المستمر لكافة فروع ومراكز البيع والسنترالات التابعة للشركة، وكذا اطلاق العديد من الخدمات والمبادرات والمنتجات الجديدة التي تساهم في التيسير على المواطنين في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.