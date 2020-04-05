شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة فنية لبحث أسباب توقف مصانع شركة الدلتا للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت مصانع شركة الدلتا للأسمدة "سماد طلخا" بمحافظة الدقهلية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، لتوقف تام عن إنتاج سماد اليوريا وسماد النترات، نتيجة عطل فى محطة الكهرباء أدى إلى توقف فرن الغاز وتعرضه لأضرار كبيرة مما سيترتب عليه توقف توريد الاسمدة لوزارة الزراعة الفترة المقبلة لحين الانتهاء من تشخيص الحالة واصلاح العطل .

وأشارت مصادر بالشركة لـ"الخليج 365" أن مجلس إدارة الشركة، قرر تشكيل لجنة فنية، لبحث أسباب المشكلة، وبحث سبل التحرك لإعادة تشغيل الشركة، لافتة إلى أن الشركة ستحتاج لفترات تتراوح من 4 إلى 6 أشهر لإعادة تشغيلها بشكل كامل، ولا سيما أن إجزاء الفرن التى انصهرت مستوردة من الخارج .

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وأضافت المصادر أنه يتم دراسة شراء أمونيا من الخارج، وتشغيل وحدة الحامض ومصنع النترات الفترة المقبلة، للوفاء بما علي الشركة من التزامات، موضحة أنه يمكن اتمام ذلك خلال أسبوعين مع بحث سبل تحديث المصانع المتهالكة.

وتوقعت المصادر أن تحقق الشركة خسائر كبيرة جراء توقف المصانع.

ومن الجدير بالذكر إنه تم التجديد لمجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة برئاسة المهندس عبد الواحد الدسوقى، والذى انتهت مدته القانونية يوم 31 مارس الماضى، وتستهدف الشركة إنتاج 356 ألف أمونيا، و400 ألف طن يوريا، و125 ألف طن نترات، نحو 881 ألف طن بمجمل ايرادات يصل لنحو 2.2 مليار جنيه، العام المالى المقبل 2020-2021، كما تستهدف خفض الخسائر المتوقعة، بنحو 100 مليون جنيه، حيث أن الخسائر من المتوقع أن تنخفض من 484 مليون جنيه، إلى نحو 380 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاع الخسائر نتيجة العطل المفاجئ بالشركة.