شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين بنسبة 0.56% بالختام بضغوط هبوط قطاعات البنوك والصناعة والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق البحرين المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.56% خاسراً 7.40 نقطة ليغلق عند مستوى 1322.38 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والصناعة والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.3 مليون سهم بقيمة 574.4 ألف دينار.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 14.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 2.44%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.17% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.3%، مصرف السلام البحرين بنسبة 5.88%.

Advertisements

كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 5.97% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 4%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.69%.

وفى سياق آخر أعلنت شركتا استيراد الاستثمارية ومجموعة عقارات السيف، عن عدم الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وبالتالى فأن أول إعلان لقوائم المصرف المالية المرحلية المراجعة للعام الحالى، وسوف يكون للفترة نصف السنوية من العام الحالى

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن عدم انكشافها على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة Finabir.

فيما قرر مساهمو شركة ألمنيوم البحرين، على تعيين 6 أعضاء بمجلس الإدارة، وهم دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيسا لمجلس الإدارة، عيسى بن خالد آل خليفة، يوسف عبد الله تقى، سهى سعيد كرزون، رشا محمد سبكار، تيم مورى، أعضاء مجلس الإدارة.