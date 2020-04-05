شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية توقف تداول أسهم 19 شركة لتجاوزها نسبة الـ 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 19 شركة لمدة 10 دقائق خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، لتجاوزها نسبة الـ 5% وهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية للاتصالات، المصرية للمنتجعات السياحية، ليسيكو مصر، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، بى انفستمنتس القابضة، العامة لصناعة الورق-راكتا، شركة النصر للأعمال المدنية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية.

كما تم إيقاف تداول أسهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، المنصورة للدواجن، القناة للتوكيلات الملاحية، جى بى اوتو، العربية للصناعات الهندسية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى.

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ويأتى ذلك وسط استمرار تراجع مؤشرات البورصة المصرية، إذ هبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 9274 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 1321 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.8% ليصل إلى مستوى 10786 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.62% ليصل إلى مستوى 3460 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 1012 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 706 نقطة.