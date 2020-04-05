شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط صعود 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% رابحاً 10.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4712.85 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.34% رابحاً 17.33 نقطة ليغلق عند مستوى 5060.53 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.06% خاسراً 2.47 نقطة ليغلق عند مستوى 4029.71 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.15%، خاسراً 5.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3926.82 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 81.9 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار كويتى عبر 4964 صفقة.

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.42%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.79%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.65%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.09%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وجاء سهم "شركة مشاعر القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.70%، تليه شركة التمدين العقارية بنسبة 6.78%، ثم الشركة المتكاملة القابضة بنسبة 5.77%، فيما تصدر سهم "شركة السكب الكويتية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.06% ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 14.43%، ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 11.65%.

وفى سياق متصل أعلنت شركتا المزايا القابضة ومجموعة جى اف اتش المالية، عن عدم انكشافها على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة Finabir.