شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 9267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 1319 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 10775 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 3455 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 984 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 1011 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 706 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 500 سهم، 9907 سهم، 18029 سهم، على التوالى، كما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، القابضة المصرية الكويتية، المصرية للمنتجعات السياحية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 800 سهم، 6 آلاف سهم، 7.3 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 31451 سهم، على التوالى.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الشرقية-ايسترن كومبانى، البنك التجارى الدولى، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 1400 سهم، 150 ألف سهم، 716 ألف سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية للاتصالات، المصرية للمنتجعات السياحية، كما قررت تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم شركة جى بى اوتو.