شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تدفع بسيارات المبيعات المتنقلة لمنع الزحام والتكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مصدر مسئول في المصرية للاتصالات أن الشركة دفعت بالعديد من سيارات المبيعات المتنقلة على مستوى محافظات الجمهورية للتيسير على عملائها وتقديم كافة الخدمات التي تقدمها الشركة، موضحا أنه تم الدفع بتلك السيارات أيضا أمام السنترالات ومراكزالبيع لمواجهة أي ازدحام وتخفيف الضغط على السنترالات إلي جانب تسهيل حصول العملاء على الخدمات.

وأضاف المصدر أن المصرية للاتصالات ملتزمة بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره ومن ثم تعمل الشركة جاهدة على منع أي زحام أو تكدس علي فروع الشركة الي جانب إتاحة منتجاتها وخدماتها عبر التطبيقات والموقع الاليكتروني للشركة بالإضافة الي التعليمات الوقائية للموظفين والعملاء والتعقيم المستمر لكافة فروع ومراكز البيع والسنترالات التابعة للشركة، وكذا اطلاق العديد من الخدمات والمبادرات والمنتجات الجديدة التي تساهم في التيسير على المواطنين في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

واتخذت مجموعة من الإجراءات والمبادرات منذ بداية الإعلان عن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة عملائها والتخفيف من التداعيات الاقتصادية لهذه الفترة، من أبرزها مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضي حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، ومد فترة سداد الاشتراك في الرقم المختصر لمدة شهر دون رسوم إضافية، وكذلك زيادة باقات الإنترنت لعملائها بنسبة 20% ودعم منظومة التعليم بإتاحة الدخول المجاني على بنك المعرفة والمنصات التعليمية، وتوفير منصات رقمية مجانية لاستضافة المواد العلمية.

Advertisements

كما اتخذت الشركة مبادرات لدعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد، حيث أتاحت الشركة خدمة الاستشارات الطبية المجانية عن فيروس كورونا بالتعاون مع منصة "الطبي" على رقم 16445، كما أتاحت الشركة الاتصال بالأرقام الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانًا للمتصلين، وكذلك إضافة 200 مقعد إضافي في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

كانت الشركة المصرية للاتصالات قد اعلنت، عن عرض جديد لعملاء التليفون الثابت، حيث تم تخفيض سعر الاشتراك الجديد في باقة الـ 35 للتليفون الثابت إلى 20 جنيهًا فقط لمدة ثلاثة أشهر، مع إعفاء العملاء الجدد من مصاريف التركيب، وتتيح هذه الباقة للعملاء الاستمتاع بمكالمات بلا حدود طوال الشهر لخطوط الثابت والمحمول لشبكة WE مع تطبيق سياسة الاستخدام العادل، يأتي ذلك في إطار مبادرات الشركة للتخفيف من تداعيات التباعد الاجتماعي المترتبة على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومساعدة العملاء على الاحتفاظ بقدرتهم على التواصل بشكل أكبر في ظل الظروف الحالية.