شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: 929 مليون دولار صادرات ايثيدكو ما بين عامي 2017 و 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار صناعة البتروكيماويات المصرية فى دورها الحيوى في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة الانتاج والقيمة المضافة، موضحا أن صناعة البتروكيماويات في مصر تتمتع بمزايا تنافسية جيدة وتتبع نهجا اقتصاديا وتسويقيا سليما يؤهلها للتعامل مع التحديات غير المسبوقة التي يشهدها العالم، مؤكدا أن الاصلاحات الاقتصادية للدولة المصرية في السنوات الاخيرة شكلت سندا قويا للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية .

وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالاسكندرية باستخدام تقنية الفيديوكونفرانس بحضور الكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمحاسبة نيرمين عبدالفتاح وكيل اول الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد الملا خلال الاجتماع اهمية الحفاظ علي سلامة العاملين واتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا بشكل كامل، كما اكد أهمية مراعاة الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والتوسعات الانتاجية الجديدة للبتروكيماويات لدورها الحيوي في توفير خامات ومدخلات إنتاج رئيسية للعديد من للصناعات المحلية وزيادة الصادرات المصرية للخارج من البتروكيماويات، موجها بالاستمرار في اتباع سياسات تسويقية قادرة علي تحقيق اهداف الشركة ومواجهة التحديات، مشيدا بما قدمه مجمع ايثيدكو للبتروكيماويات بالاسكندرية من أداء إنتاجي وتصديري متميز منذ افتتاح الرئيس السيسي للمجمع وتشغيله وأشار إلى الدور المهم لشركات البتروكيماويات في المساهمة في توفير احتياجات السوق المحلى ودعم الصادرات، مشدداً على أهمية الاستمرار في التوسع في تلك المشروعات على الرغم من التحديات الضخمة التي تواجهها حالياً والمتمثلة في انخفاض الأسعار في السوق العالمى للمنتجات البتروكيماوية، مشيراً إلى دور قطاع البترول في تحقيق التوازن بين الأنشطة المتداخلة من أجل تحسين التسعير لكل الأطراف لمواجهة المتغيرات التي يشهدها السوق العالمى للبتروكيماويات.

ومن جانبه اوضح الكيميائي عبد المجيد حجازي رئيس شركة ايثيدكو انها حققت معدلات تصديرية متميزة خلال الفترة مابين عامي ٢٠١٧ و ٢٠١٩ بقيمة صادرات بلغت نحو ٩٢٩ مليون دولار والتي تمثل حوالي 9.6%من اجمالى الصادرات البترولية المصرية .

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وأضاف أن مجمع ايثيدكو حقق خططه الانتاجية لعام ٢٠١٩ بإنتاج حوالي ٣٦٧ ألف طن ايثيلين للوفاء بتعاقداته واحتياجات الشركات البترولية الشقيقة من هذا المنتج إلي جانب انتاج حوالي ٣٦٣ ألف طن بولي ايثيلين للطلب المحلي والتصدير لافتا الي نجاح توقيع عقود تسويق منتج البيوتاديين حصريا من مجمع ايثيدكو بما يعظم القيمة المضافة من منتجات المجمع خاصة المنتجات الثانوية غير الرئيسية كالبيوتاديين والرافينات ، مضيفا ان تحقيق حوالي ٣ر١ مليار دولار اجمالي مبيعات لمجمع ايثيدكو من منتجاته المختلفة منذ التشغيل في ٢٠١٧ يعد مؤشرا قويا علي ماتحقق من اداء تجاري وتسويقي متميز خلال تلك الفترة.

وفيما يتعلق بخططها المستقبلية وموقف التوسعات الانتاجية أوضح أنها تمضي قدما لتنفيذ وانشاء اول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج المطاط الصناعي ( البولي بيوتاديين) الذى تبلغ تكلفته الاستثمارية حوالى 180 مليون دولار بعد ترسية مناقصة أعمال التنفيذ واختيار المقاول العام في مايو الماضي علي تحالف شركتي بتروجت المصرية وسايبم الايطالية ويستغرق تنفيذه نحو عامين ، لافتا إلي نجاح دراسة رفع الطاقة الانتاجية للمشروع الجديد إلي ٢٦ الف طن وتوقيع عقدين لتسويق انتاجه مع موزعين عالميين.

وأشار إلي أن ايثيدكو تتخذ حاليا الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات والذي يمثل بنية تحتية داعمة لمتطلبات المجمعات الصناعية للبتروكيماويات بالاسكندرية، موضحا انها تعمل حاليا علي توفير التمويل اللازم بعد انتهائها مؤخرا من توفير أراض جديدة وضمها للمشروع وتطوير مرافق الشركة ، كما تم الانتهاء من دراسة الاثر البيئي وعملية التشاور المجتمعي وجاري استكمال استصدار الموافقات الخاصة بالمشروع .

وأشار إلي الانتهاء خلال العام الماضى من ربط محطة الكهرباء الدائمة للشركة علي الشبكة الموحدة للكهرباء علي مستوي الجمهورية وتوقيع عقود توريد الطاقة لشركتي انربك وأموك، مؤكدا التزامها الدائم بتطبيق اعلي معايير وإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والتزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا حفاظا على سلامة العاملين، كما أشار إلي حصولها علي ٧ شهادات الجودة الشاملة ( الايزو) منذ بدء التشغيل وأحدثها مؤخرا شهادة نظم ادارة مكافحة الرشوة من Tuv Austria لتكون اول شركة مصرية تنال تلك الشهادة، وجاري حاليا الحصول علي شهادة تقييم اداء نظم سلامة العمليات.