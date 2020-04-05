شكرا لقرائتكم خبر عن «منشآت» تطلق فعالية أسبوع استدامة الأعمال عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

انطلقت اليوم، فعاليات أسبوع استدامة الأعمال ضمن أنشطة مركز دعم المنشآت الافتراضي، التي تقدمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن بُعد، بهدف تسهيل ممارسة أعمالهم وبناء وتمكين قدراتهم عن طريق تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة وجلسات إرشادية تساعدهم على مواجهة الأزمات والتغلب عليها.

ويتضمن أسبوع استدامة الأعمال الذي حرصت "منشآت" على تقديمه من خلال استقطاب أفضل الكفاءات التدريبية والخبراء في ريادة الأعمال، إقامة 13 دورة تدريبية بمواضيع متنوعة أبرزها التخطيط الاستراتيجي لاستدامة الأعمال والتحول للتجارة الإلكترونية، وخطة نمو الأعمال، إضافة إلى التفكير التصميمي وابتكار نماذج عمل للأسواق الجديدة، فيما سيتم تنظيم 4 ورش عمل في الجوانب القانونية خلال الأزمات، التواصل الفعّال خلال الأزمات، السلامة المهنية في القطاع الخاص، واندماج واستحواذ الشركات.

وسيشهد أسبوع استدامة الأعمال تقديم 5 جلسات إرشادية في المرونة النفسية وقت الأزمات، الامتياز التجاري، البيانات في التجارة الإلكترونية للوصول إلى الأسواق الجديدة، المحاذير القانونية للمنشآت التجارية، والتكيف مع بيئة الأسواق الجديدة والتغيرات في سلوك المستهلك.