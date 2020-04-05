شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مستثمري أسيوط": المصانع لم تسجل حالات إصابة بين العمال بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد على حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، أن لجنة إدارة الأزمات التي شكلتها الجمعية لم ترصد حتى الآن أية إصابة بفيروس كورونا المستجد بين المصانع العاملة بالمناطق الصناعية، وفقا لإجراءات المتابعة التي تجريها اللجنة مع الأطراف المعنية بمحافظة أسيوط لاحتواء انتشار الفيروس.

وقال على حمزة في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الجمعية عقد اجتماعا مع أصحاب المصانع العاملة بالمناطق الصناعية، من أجل التأكيد على توفير كافة وسائل التحوط اللازمة لحماية العمالة وضمان استمرار العمل بالمصانع في القطاعات الحيوية وعلى رأسها المصانع العاملة في الصناعات الغذائية، وصناعات المواد المطهرة والحماية الشخصية.

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وأوضح على حمزة، أن التدابير التي تم مناقشتها في الاجتماع مع المستثمرين شملت أيضا وضع خطط لتوزيع العمل بين العمال، وأيضا بقاء العمالة في المنازل واستمرار حصولهم على مرتباتهم بالكامل دون أي تغيير، وهو ما لم يلق أية اعتراض من أصحاب المصانع نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد حاليا من جراء فيروس كورونا.

وأضاف على حمزة، أن عدد كبير من المصانع بمحافظة أسيوط تعمل على توفير احتياجات المحافظات المجاورة الأخرى، وخاصة السلع والمواد الغذائية، علما بأن مصانع المواد الغذائية تشكل حوالي 20% من إجمالي المصانع العاملة بالمناطق الصناعية في أسيوط.

وشهدت جمعيات المستثمرين في المحافظات اجتماعات مكثفة من أجل وضع التدابير اللازمة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.