شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يحذر من توقف النشاط الاقتصادى فى مالاوى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر صندوق النقد الدولى من خطر احتمال توقف النشاط الاقتصادى فى مالاوى، بسبب تفشى وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، جاء ذلك فى بيان أصدرته بعثة صندوق النقد الدولى، عقب زيارتها لمالاوى، التى استمرت أسبوعا ، واختتمت اليوم الأحد، وأوضحت بعثة الصندوق - فى بيانها - أن تطورات الوضع بالنسبة لتفشي وباء "كورونا" في البلاد مازالت غير معروفة بدرجة كبيرة، مشيرة إلى أن التكهنات بشأن الوضع الاقتصادى مازالت غامضة.

وقالت رئيسة بعثة الصندوق ريثا ميترا ، إن الحفاظ على مستوى الأداء الذي شهدته فترة النصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 سيشكل تحديا فى ظل الضغوط الناجمة عن تفشى وباء "كورونا" ، بالإضافة إلى الضغوط السياسية التى تسبق الانتخابات القادمة في البلاد . وأضافت أن البعثة أجرت مباحثات "مثمرة " مع السلطات فى مالاوى، وأن المباحثات ستستمر خلال الفترة القادمة لمعرفة مدى تأثير تفشى وباء "كورونا " .

وكان رئيس ملاوي بيتر موثاريكا ، قد وصف تفشى وباء "كورونا " بأنه بمثابة "كارثة وطنية" ، وتم إغلاق كافة المدارس والجامعات، وفرضت الحكومة قيودا على التجمعات العامة ، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من وباء" كورونا " . Advertisements

وكان رئيس مالاوى بيتر موثاريكا، قال أمس السبت، إنه قرر هو ومجلس الوزراء خفض رواتبهم عشرة فى المئة وتوجيه الأموال إلى جهود مكافحة فيروس كورونا.

وأعلن موثاريكا فى خطاب للشعب بثه التلفزيون سلسلة من الإجراءات تهدف إلى التخفيف على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بما فى ذلك إعفاءات ضريبية وخفض مخصصات الوقود وزيادة مخصصات المخاطر للعاملين فى مجال الصحة.

وأمر الرئيس أيضا بفتح أسواق التبغ والسماح بالعمل دون تعطل لحماية المزارعين الصغار من أجل زيادة العملة الأجنبية، وتجارة التبغ فى مالاوى هى أكبر مصدر للعملة الأجنبية.

وقال الرئيس "نواجه وضعا لم يسبق له مثيل. الحكومة تتخذ هذه الإجراءات لضمان استمرار (عجلة الاقتصاد)".