شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة المعدنية: خفض 10 قروش فى سعر الكهرباء يوفر 500 مليون جنيه لمصر للألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن خفض 10 قروش فى سعر الكيلو وات من الكهرباء يوفر نحو 500 مليون جنيه سنويا لشركة مصر للألومنيوم، والتى تحصل على الكيلو وات بـ 111 قروش، فى حين تحصل الشركات المنافسة والعالمية على الكيلو بسعر 72 قرشا .

وأضاف مدحت نافع لـ"الخليج 365"، إن الشركة تدفع نحو 39 قرشا، زيادة فى كل كيلو وات ،وهذا يكلف الشركة كثيرا للغاية، ولا سيما أن الكهرباء هى أساس صناعة الألومنيوم .

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وأشار رئيس القابضة المعدنية لأهمية خفض سعر الكهرباء للشركة، حتى لا تتعرض لخسائر الفترة المقبلة، مقترحا خفض سعر الكهرباء بنحو 20 قرشا للكيلو لدعم الصناعة بشكل فعلى ولا سيما التى تعتمد على الكهرباء بشكل كبير.

ومن الجدير بالذكر أن الفاتورة السنوية التى تدفعها شركة مصر للألومنيوم للكهرباء تصل لنحو 5.2 مليار جنيه فى الوقت الذى تعانى شركة مصر للألومنيوم نتيجة توقف الصادرات لاوروبا بسبب فيروس كورونا، جراء توقف حركة الشحن للقارة.

وكانت الحكومة خفضت سعر الكهرباء 10 قروش مؤخرا إلا أنها لا تكفى لانتشال الشركة من خسائرها، حيث تحتاج لخفض إضافى يصل لنحو 20 قرشا حتى تتمكن من المنافسة الفترة المقبلة.