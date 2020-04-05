- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بالبنك الأهلى المصرى، اليوم الأحد، إن البنك ليس الجهة المختصة بصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها لم يتم توضيح آلية صرفها، حيث إن البنك الأهلى غير مختص بعملية صرف تلك المنحة.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أهمية الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لمصلحة العملاء والعاملين، بعدم الزحام أمام الفروع والحفاظ على مسافات آمنة بين العملاء، لافتا إلى أن الأولوية لصحة عملاء وموظفى البنك، حيث قام البنك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة من الدولة ووزارة الصحة للتحوط، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء.
زحام البنك الأهلى المصرى
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.