شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: لسنا جهة صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. ونؤكد على إجراءات السلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بالبنك الأهلى المصرى، اليوم الأحد، إن البنك ليس الجهة المختصة بصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، مؤكدا أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها لم يتم توضيح آلية صرفها، حيث إن البنك الأهلى غير مختص بعملية صرف تلك المنحة.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أهمية الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة لمصلحة العملاء والعاملين، بعدم الزحام أمام الفروع والحفاظ على مسافات آمنة بين العملاء، لافتا إلى أن الأولوية لصحة عملاء وموظفى البنك، حيث قام البنك باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية المعتمدة من الدولة ووزارة الصحة للتحوط، وتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء.

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