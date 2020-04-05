شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "مستثمري العاشر": لم نسجل حالات إصابة بالكورونا بالمصانع وملتزمون بالوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن كافة المصانع العاملة في المنطقة الصناعية في العاشر لم تسجل حالة إصابة واحدة بين عمال المصانع بفيروس كورونا المستجد حتى مساء أمس السبت، وذلك وفقا للمتابعات اليومية المتبعة لاحتواء هذه الأزمة بالعاشر من رمضان.

وقال أيمن رضا، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن الجمعية شكلت لجنة لإدارة الأزمة برئاسته وعضوية مسؤولي وزارة الصحة لمتابعة ورصد أية حالات إصابة بالفيروس في المصانع وتطورات تطبيق إجراءات الوقاية اللازمة للحفاظ على العمالة، فضلا عن توفير التيسيرات المطلوبة لانتقال عمالة الوردية الثالثة ونقل البضائع والمواد الخام من وإلى المصانع بالمدينة.

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وعقدت جمعية مستثمري العاشر مؤخرا اجتماعا مع محافظ الشرقية، من أجل وضع التدابير اللازمة لإدارة الأزمة في الفترة المقبلة، والتي تشمل حركة البضائع والمواد الخام والأفراد من العمالة، مضيفا أن حركة البضائع والعمال بدأت تعود بشكل طبيعي في المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان.

وتعمل جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على تدبير المستلزمات الطبية اللازمة من أجل تلبية احتياجات اللجان الطبية بالمدينة لصالح الجهات الحكومية والمصانع على السواء، من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد دون التأثير على حركة الإنتاج، كما استطاعت الجمعية أن تتوصل لاتفاق مع احد مصانع الأدوية بالمدينة لتوفير كافة الاحتياجات من الكمامات اللازمة وتقديمها للمصانع العاملة في المدينة بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى بدون مقابل.