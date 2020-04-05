شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح المتقدمة تتراجع 36% بالربع الأول لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع الأرباح بنسبة 35.8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 104 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 161.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 125 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 151.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل.

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وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض كمية مبيعات وأسعار البولي بروبلين بنسبة 8.1% و10.3% على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 10.3%.

وتراجعت الإيرادات إلى 535 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 648 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 759 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 717 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباحها خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2% وانخفاض أسعار البروبان والبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 26.5% و16.3% على التوالي.