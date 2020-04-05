شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر تبوك الزراعية المتراكمة تتراجع إلى 15% من رأس المال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 15.1% من رأس المال، إلى 36.491 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، إن الإجراءات التي تم اتخاذها لتخفيض الخسائر المتراكمة هي تخفيض رأس المال.

وسبق أن أقرت الجمعية العمومية للشركة، في مارس الماضي، الموافقة على تخفيض رأس المال من 450 مليون ريال إلى 241.77 مليون ريال، لإطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 208.2 مليون ريال، عبر إلغاء 20.8 مليون سهم من أسهم الشركة، وسيتم تخفيض 0.46 سهم لكل 1 سهم.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 179.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 62.7 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى تسجيل فرق هبوط في قيمة المخزون نتيجة اعادة التقييم وتسجيل فرق هبوط في قيمة الموجودات الحيوية.

وتراجعت الإيرادات إلى 84.1 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 99 مليون ريال خلال العام 2018.