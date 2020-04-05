شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ27% في المناقصات الحكومية السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" السعودية، إن نظام المشتريات الحكومية الجديد أسهم في زيادة حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية إلى 27.4% في 2019.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع إجمالي مبالغ إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنهاية 2019 لتتجاوز 117 مليار ريال، مقارنة بـ108 مليارات ريال بنهاية 2018 بارتفاع 8%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويعود هذا النمو إلى زيادة برامج التمويل المتاحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر مبادرات متنوعة تم إطلاقها، ويأتي في مقدمتها برنامجا "الإقراض غير المباشر" و"كفالة".

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وذكرت أن إجمالي الكفالات في برنامج "كفالة" ارتفع من 2.9 مليار في 2018 إلى 4.8 مليار في 2019، وبلغ عدد المستفيدين أكثر من 2481 منشأة.

وبدأ العمل بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد في بداية شهر ديسمبر 2019.

ومشروع المنافسات والمشتريات الحكومية أسس لمفاهيم تطويرية حديثة تلبي احتياجات الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، بما ينسجم مع أهداف تحقيق رؤية المملكة 2030.

وجاء أيضاً في المشروع استحداث آليات تُمكّن من معرفة وتحديد مؤهلات مقدمي العروض ومقدرتهم على تنفيذ العقود، وذلك باتباع مفاهيم التأهيل المسبق واللاحق. وتطوير آليات إعداد وثائق المنافسة والتركيز على المخرجات ومستويات الأداء المطلوبة.