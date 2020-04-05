شكرا لقرائتكم خبر عن "الكويت الوطني" يوزع الأرباح على المساهمين إلكترونياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد بنك الكويت الوطني أنه قد تم تفعيل خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية والتي تسمح بإيداع مبلغ التوزيعات في حسابات المساهمين من عملاء البنك المسجلين في خدمة "الوطني" عبر الإنترنت.

ولفت البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى أنه يُعد أول من يقدم خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين وذلك بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة.

وذكر أنه يمكن للمساهمين من الأفراد التسجيل في خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية من خلال خدمة "الوطني" عبر الإنترنت كما يمكن للمساهمين من الشركات التسجيل في الخدمة عبر خدمة "الوطني" عبر الإنترنت للشركات (WOLC).

وبيّن البنك أن المساهمين المستحقين للتوزيعات النقدية من حائزي السهم بتاريخ 23 مارس والمسجلين في الخدمة لدى المقاصة بدؤوا في الحصول على مبلغ التوزيعات الخاص بهم اعتبارا من يوم الاثنين 30 مارس.

وقد قامت الشركة الكويتية للمقاصة بتقديم خدمة التحويل الآلي للأرباح في عام 2016 وذلك بشكل اختياري وقد كان "الوطني" أول مؤسسة تشارك في تقديم الخدمة لعملائها ومساهميها آنذاك.

Advertisements

وقد قامت المقاصة وبالتعاون مع البنوك بتطوير الخدمة لتشمل جميع البنوك وشريحة كبيرة من الشركات المصدرة للأرباح. وفي هذا العام أصبحت الخدمة إلزامية لكل الشركات التي تحتفظ المقاصة بسجلاتها لتصبح الآلية الوحيدة لدفع الأرباح في المستقبل.

وكانت الجمعية العامة العادية التي انعقدت في 7 مارس 2020 قد وافقت على توزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019 بواقع 35 فلساً للسهم و5 في المئة أسهم منحة للمساهمين.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق ارتفاعا بصافي أرباحه بنسبة 0.8% بالغا 99.1 مليون دينار خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقابل صافي أرباح بلغت 98.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 401.3 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 370.4 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 8.2%.

وارتفعت إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 895.5 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 883.2 مليون دينار في 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 1.4%.

ويعود ارتفاع أرباح العام 2019 إلى زيادة إيرادات غير الفوائد وانخفاض مخصصات الائتمان وخسائر القيمة المضافة.