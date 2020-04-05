شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتك" ينفذ أكثر من 10 ملايين عملية مصرفية عبر عمليات الأون لاين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أشار رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وليد خالد مندني، إلى أن العملاء نفذوا أكثر من 10 ملايين عملية مصرفية عبر (KFHonline) على الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الموبايل، خلال مارس 2020، بنسبة زيادة بلغت 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأكد مندني مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، والمضي قدما في منح العميل تجربة رقمية مثالية ومستدامة، تؤكد تميز جهود "بيتك" في قيادة التطور الرقمي في الصناعة المصرفية، بحسب صحيفة "الجريدة".

وكشفت النتائج المالية الأولية لبيت التمويل الكويتي، مؤخرا عن ارتفاع أرباحه بنسبة 3.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019 بالغة 60.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 58.3 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.