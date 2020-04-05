شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستثني 5 أنشطة اقتصادية من حظر التجول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الداخلية السعودية استمرار الاستثناءات للنشاطات المصرح لها في أوقات الحظر، المحددة في سياق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وبحسب "العربية" فإن القائمة تشمل 5 أنشطة استثنائية، من حظر التجول المحدد بساعات معينة على مدار اليوم وفق الآليات المعلنة في مختلف مناطق المملكة:

أولًا: الأنشطة الحيوية المستثناة من تطبيق منع التجول: قطاع الأغذية، القطاع الصحي، قطاع الإعلام بمختلف وسائله، قطاع النقل ، وأنشطة التجارة الإلكترونية، أنشطة خدمات الإقامة، قطاع الطاقة ، قطاع الخدمات المالية والتأمين، قطاع الاتصالات ، قطاع المياه.

ثانيًا: السماح بالتنقل وقت منع التجول للسيارات الأمنية والعسكرية والصحية وسيارات الخدمات الحكومية الرقابية، وسيارات الأنشطة المستثناة في البند (أولًا).

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ثالثًا: إتاحة استخدام التوصيل عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية (خدمات التوصيل السريعة) خلال منع التجول، وذلك لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات الضرورية المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.

رابعًا: السماح للمؤذنين بالوصول إلى المساجد لرفع الأذان وقت منع التجول.

خامساً: السماح للعاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وما في حكمها المقيمين في الحي الدبلوماسي بالانتقال أثناء فترة المنع من وإلى مقرات أعمالهم في الحي.

وهذه الإجراءات تأتي متزامنة مع الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت سابق وتأثرت بها بعض القطاعات الاقتصادية، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.