شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات الاجتماعية» تدعو للالتزام بدفع الأجور قبل تقديم طلبات التعويضات والان نبدء بالتفاصيل
حثت التأمينات الاجتماعية، منشآت القطاع الخاص على الالتزام بدفع أجور جميع العاملين لديها خلال الربع الأول من هذا العام قبل تقديم الطلب للاستفادة من صرف تعويضات العاملين.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بخصوص المنشآت المشمولة بحماية الأجور سيتم التحقق من مدى انتظامها في دفع الأجور عن طريق برنامج حماية الأجور.
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