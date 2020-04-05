شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 9337 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 1335 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 10886 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 3484 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساو الأوزان" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 995 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1020 نقطة.

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وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مساهم رئيسى بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقارى، 500 سهم، 9907 سهم، 18029 سهم، على التوالى، كما اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن وسط وغرب الدلتا، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، القابضة المصرية الكويتية، المصرية للمنتجعات السياحية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 800 سهم، 6 آلاف سهم، 7.3 مليون سهم، 1.2 مليون سهم، 31451 سهم، على التوالى.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الشرقية-ايسترن كومبانى، البنك التجارى الدولى، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 1400 سهم، 150 ألف سهم، 716 ألف سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إيقاف تداول أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المصرية للاتصالات، المصرية للمنتجعات السياحية، كما قررت تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على سهم شركة جى بى اوتو.