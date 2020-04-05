شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تصدر أول شحنة من نفط الخفجى بعد انقطاع 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد إنه جرى تصدير أول شحنة لنفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع لنحو خمس سنوات.
وأفادت الوزارة في تغريدة أنه جرى تحميل الشحنة يومي السبت والأحد "عير الناقلة الكويتية دار سلوى".
كان وزير النفط خالد الفاضل صرح يوم الجمعة أن الناقلة دار سلوى ستتجه إلى آسيا محملة بنحو مليون برميل من الخام.
وبدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في فبراير شباط بعد الاتفاق في العام الماضي على إنهاء خلاف دام خمس سنوات بشأن المنطقة التي تضخ 0.5% من إمدادات الخام العالمية.
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