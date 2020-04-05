شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي توجه منافذ بيع الأغذية لإعطاء الأولية للموردين المحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي: يقول في تغريدة إن الحكومة توجه "كل من يمارس أنشطة بيع المواد الغذائية بالتزود من موردين ومصنعين محليين بالجملة والتواصل مع أصحاب المزارع ومنتجي اللحوم والأسماك". يهدف التعميم لدعم الإنتاج المحلي.

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