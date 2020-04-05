شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 5-4-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 5-4-2020 فى مصر، بالتزامن مع الإجازه الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة التداول على الذهب، حيث سجل الذهب اليوم 700 جنيها للجرام بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.
ويأتي استقرار أسعار الذهب في مصر، بالتزامن مع الإغلاق الكلى لمحلات بيع المشغولات الذهبية بسبب حظر الفتح أمام الجمهور، فى إطار الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا..وجاءت الأاسعار كالتالي:
عيار 18 سجل 600 جنيه للجرام.
عيار 21 سجل 700 جنيه للحرام.
عيار 24 سجل 800 جنيه للجرام.
الجنيه الذهب 5600 جنيه للجرام.
أوقية الذهب 1618 دولارا.
وتراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت ختام تعاملات الأسبوع "الجمعة" بعد أن أوقف فيروس كورونا سلسلة قياسية لنمو الوظائف في الولايات المتحدة استمرت 113 شهرا وأذكى مخاوف من تباطؤ اقتصادي عميق.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 360.91 نقطة، أو 1.69 بالمئة، إلى 21052.53 نقطة.وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 منخفضا 38.25 نقطة، أو 1.51 بالمئة، إلى 2488.65 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 114.23 نقطة، أو 1.53 بالمئة، ليغلق عند 7373.08 نقطة.
وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط داو جونز 2.7 % وستاندرد اند بورز 2.08 بالمئة وناسداك 1.72 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 5-4-2020 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.