شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لمؤشراتها، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها القطاعات القيادية.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% رابحاً 26.8 نقطة ليصل إلى مستوى 4728.91 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.73% رابحاً 37.02 نقطة ليصل إلى مستوى 5080.22 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.16% رابحاً 6.33 نقطة ليصل إلى مستوى 4038.51 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.09%، رابحاً 3.56 نقطة ليصل إلى مستوى 3936.12 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 32.9 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون دينار كويتى عبر 1985 صفقة.

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وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.06%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.81%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%.

وجاء سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.53%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 8.86%، ثم شركة مشاعر القابضة بنسبة 8.70%، فيما تصدر سهم "شركة دار الثريا العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.04% ثم شركة كامكو للاستثمار بنسبة 11.03%، ثم شركة المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 5.88%.

وفى سياق متصل أعلنت شركتا المزايا القابضة ومجموعة جى اف اتش المالية، عن عدم انكشافها على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة Finabir.