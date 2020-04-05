شكرا لقرائتكم خبر عن سهم البنك الأهلى المتحد يدفع بورصة البحرين للارتفاع بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحاً 0.30 نقطة ليصل إلى مستوى 1330.08 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 665.6 سهم بقيمة 164.5 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.45% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.78%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 14.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 2.44%.

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كما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.11% بضغوط هبوط سهم شركة المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.8%.

وفى سياق آخر أعلنت شركتا استيراد الاستثمارية ومجموعة عقارات السيف، عن عدم الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، وبالتالى فأن أول إعلان لقوائم المصرف المالية المرحلية المراجعة للعام الحالى، وسوف يكون للفترة نصف السنوية من العام الحالى

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة جى اف اتش المالية، عن عدم انكشافها على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة Finabir.

فيما قرر مساهمو شركة ألمنيوم البحرين، على تعيين 6 أعضاء بمجلس الإدارة، وهم دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيسا لمجلس الإدارة، عيسى بن خالد آل خليفة، يوسف عبد الله تقى، سهى سعيد كرزون، رشا محمد سبكار، تيم مورى، أعضاء مجلس الإدارة.