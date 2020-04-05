شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 0.44% نتيجة صعود قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.44% رابحا 29.77 نقطة ليصل إلى مستوى 6779.46 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 5.2% خاسرا 310.50 نقطة ليصل إلى مستوى 5637.15 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 89.1 مليون سهم بقيمة 1.8 مليار ريال، وارتفع 92 سهما، فيما تراجع 82 سهما.

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وارتفعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.33%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.74%، تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.65%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.12%، فيما تراجع قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.60%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.56%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.36%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.92%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.74%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.62%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.39%.

وجاء سهم "بترو رابغ"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 6.72%، ثم سهم البحر الأحمر بنسبة 4.44%، ثم سهم اتحاد الخليج بنسبة 4.03%، فيما جاء سهم "الدريس" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 4.12%، ثم سهم "البحرى" بنسبة 3.30%، ثم سهم "ساسكو" بنسبة 4.05%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تعيين مارك أ.واينبرغر عضوا مستقلا فى مجلس إدارة الشركة، بدلا من أندرو اف.اجى قولد، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء، وسيكمل فى دورة المجلس الحالية، والتى سوف تستمر إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقا لأحكام النظام الأساسى للشركة.