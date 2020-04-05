شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البنوك يهبط ببورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط أزمة مجموعة إن إم سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 2.49 نقطة ليصل إلى مستوى 1720.38 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك، نتيجة إعلان بنكا دبي الإسلامي وأبوظبي التجاري، عن انكشافهما على أزمة مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية المتعثرة والتي تعتبر أكبر شركة صحية خاصة بدولة الإمارات المتحدة، بإجمالي 5.2 مليار درهم

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 168.4 مليون سهم محققة ما قيمته 129.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1273 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفع 17 سهما، فيما انخفضت 9 أسهم، واستقر سهمين.

وتراجع قطاع البنوك ببورصة دبى بنسبة 1.84%، فيما ارتفع ارتفع قطاع السلع بنسبة 2.34%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.41%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.33%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.10%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.09%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 13.08%، ثم سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 8.55%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4.77%، ثم سهم إعمار للتطوير بنسبة 4.56%، فيما تصدر سهم شركة أمانات القابضة قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 81 مليون ورقة بقيمة 51 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 3.01%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركات دريك أند سكل إنترناشيونال، مجموعة جى اف اتش المالية، بنك الإمارات للاستثمار، الأسمنت الوطنية، مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، بى اتش مباشر، المدينة للتمويل والاستثمار، دبى للاستثمار، أنه ليس لديها انكشاف على مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية أو شركاتها الشقيقة شركة مركز الإمارات للصرافة أو شركة finablr.

بينما أكدت شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، أن هناك علاقة تعاقدية مع مجموعة إن إم سى للرعاية الصحية، بصفتها أحد مقدمى خدمات الرعاية الصحية ولم يترتب على هذه العلاقة أى التزامات مالية لصالح الشركة، كما أنها لا ترتبط بالشركات التابعة أو الشقيقية للمجموعة بأى علاقة من أى نوع.

وكشفت مجموعة "إن إم سي" في وقت سابق عن ديون وصلت إلى نحو 6.6 مليار دولار. وخلال الشهر الماضي، قالت شركة إن.إم.سي.هيلث إنها رصدت ديوناً تتجاوز قيمتها 2.7 مليار دولار، وهي ديون لم يُكشف عنها لمجلس الإدارة من قبل.

وشركة "إن إم سي للرعاية الصحية" مقرها الإمارات ومدرجة في سوق لندن منذ عام 2012، وتعمل شركة إن إم سي للرعاية الصحية في 19 دولة منهم المملكة العربية السعودية.