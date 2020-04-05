الاقتصاد

الكويت تعيد استيراد جميع السلع الغذائية من إيران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعيد استيراد جميع السلع الغذائية من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على إعادة استيراد جميع السلع الغذائية من إيران؛ وذلك بعد التوقف عن استيرادها عقب تفشي (كوفيد 19).

 

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عبدالله العفاسي - في مذكرة موجهة إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية - "إنه سيتم خلال الاستيراد، مراعاة اتباع التحقق من صلاحية السلع وسلامة الأغذية قبل توزيعها في أسواق الكويت".

Advertisements

 

وعزا العفاسي عودة استيراد السلع الغذائية من إيران بعد توقفها خلال الفترة الماضي إلى حرص وزارة التجارة والصناعة الكويتية على توفير السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق المركزية؛ لسد حاجات المواطنين والمقيمين.

 

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قد أصدرت قرارين مؤخرا بإغلاق سوقين كبيرين للخضروات والفواكه واقتصار تعاملاتهما مع الجمعيات التعاونية فقط، بعد نقص كمية البصل بشكل كبير في السوق الكويتي، جراء تلاعب بعض التجار بأسعاره، والتي حددتها الوزارة بـ0.325 فلس للكيلو الواحد، في حين وصل سعره في بعض المحال إلى دينار واحد للكيلو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكويت تعيد استيراد جميع السلع الغذائية من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا