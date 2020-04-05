شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعيد استيراد جميع السلع الغذائية من إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على إعادة استيراد جميع السلع الغذائية من إيران؛ وذلك بعد التوقف عن استيرادها عقب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية، عبدالله العفاسي - في مذكرة موجهة إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية - "إنه سيتم خلال الاستيراد، مراعاة اتباع التحقق من صلاحية السلع وسلامة الأغذية قبل توزيعها في أسواق الكويت".

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وعزا العفاسي عودة استيراد السلع الغذائية من إيران بعد توقفها خلال الفترة الماضي إلى حرص وزارة التجارة والصناعة الكويتية على توفير السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق المركزية؛ لسد حاجات المواطنين والمقيمين.

وكانت وزارة التجارة والصناعة الكويتية قد أصدرت قرارين مؤخرا بإغلاق سوقين كبيرين للخضروات والفواكه واقتصار تعاملاتهما مع الجمعيات التعاونية فقط، بعد نقص كمية البصل بشكل كبير في السوق الكويتي، جراء تلاعب بعض التجار بأسعاره، والتي حددتها الوزارة بـ0.325 فلس للكيلو الواحد، في حين وصل سعره في بعض المحال إلى دينار واحد للكيلو.