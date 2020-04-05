شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة السعودية تقدم خدمة لـ 84 ألف مستفيد خلال مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة التجارة السعودية، مواصلتها تقديم جميع خدماتها للمستهلكين وقطاع الأعمال في جميع مناطق المملكة في الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب تفشي حائجة "كورونا".

وقدمت الوزارة خلال شهر مارس 2020 خدماتها لـ 83.93 ألف مستفيدا عبر مركز اتصال قطاع الأعمال، كما نفذ عملاء الوزارة 69.27 ألف خدمة إلكترونية عبر الرابط الموحد للخدمات الإلكترونية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

ونفذت الفرق الرقابية بالوزارة خلال شهر مارس 59.45 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة، ووقعت 7.14 ألف مخالفة فورية، وطبقت العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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وضبطت الفرق الرقابية بالوزارة بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء خلال الفترة الماضية أكثر من 16.5مليون كمام ومعقم، الصالح منها تم إعادة ضخه في السوق، وغير الصالح تم إتلافه بالتعاون مع الجهات المعنية.

وعملت الوزارة منذ بداية أزمة "كورونا" على مسارات رئيسية لضمان استمرارية الأعمال، وتلبية احتياجات المستهلكين وقطاع الأعمال، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة، والقيام بأعمال الرصد والمتابعة.

وهذه الإجراءات تأتي متزامنة مع الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت سابق وتأثرت بها بعض القطاعات الاقتصادية، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.